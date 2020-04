Raamat päris inimestest ja päris muredest. Ei mingit ümbernurgajuttu või mahasalgamist

Raamat oli ootamatult (või just oodatult, sest on kirjutatud ikkagi lapselapsele) isiklik, kirjutades päris inimestest ja päris muredest. Ei ole mingit ümbernurgajuttu või mahasalgamist. See oli minu silmis raamatu suurim väärtus. Hvostov on konkreetne, julge ja kriitiline. Selle sama aususe tõttu suudab kirjanik edukalt ka enda üle nalja visata ning kriitiline olla. Seetõttu ei ole raamat just ülearu tõsine ja pani korduvalt muigama. Päris lõpp vajus küll natuke ära, sest mingid teemad hakkasid korduma ja tihenesid viited teistesse peatükkidesse/kirjadesse.

Lisaks aususele on teised raamatu väärtused ajaloo jäädvustamine ning Hvostovi seisukohad. Põnevaid mõttekäike on tal palju. Lugejana jääb lihtsalt valik: nõustuda või mitte. Üks huvitavamaid teemasid oli eestlased-venelased, mida kujutatakse korduvalt. Üks hea tähelepanek oli näiteks see, kuidas erinev suhtumine hakkab pihta juba inimene nimest. Täpselt naelapea pihta lööv näide on see, et kui ühele inimesele ütlesin, et hetkel loen seda raamatut selliselt kirjanikult, siis küsis ta, miks venelase raamatut loen...

Põhiküsimus paarisuhte käimashoidmiseks võib olla järgmine: kas teha nädalas viiskümmend tundi tööd, et lubada endale veebruaris puhkust Tais; või teha nädalas tööd vaid kakskümmend tundi, et mitte kunagi Taisse sõita, kuid see-eest istuda niisama kodus, vaadata aknast välja ning lugeda raamatuid.

Andrei Hvostov, «Kirjad Maarale». Raamat

Mulle meeldis, kuidas Hvostov võttis aega, õigupoolest leheruumi, seletusteks. Mõeldes sellele, et mis meie jaoks on igapäevane ja tavaline, ei pruugi tulevikus enam nii olla. Jäi silma ka mehe lai silmaring ning ta ei ole kade, vaid mõtestab toodud paralleelid lahti. Ei ole nii, et ainult teadjad noogutavad kaasa ja lollid ei saa midagi aru. Nii põikab ta nii ajalukku kui kirjandusmaailma. Mõnus oli lugeda lähimineviku sündmustest, mis toimusid juba minu jaoks liiga ammu, et neist midagi teada. Eriti huvitav ehk põnevatest lugudest tulvil tundus anoomia aeg. Veel meeldis mulle lugeda kogemustest, mis on mulle võõrad, nagu kaitsevägi või autism, ja lisaks sai aimu, kuidas mehed mõtlevad.

Lugedes ma ise selle peale ei mõelnud, et loen kirju. Pigem suhtusin temasse nagu teistesse mälestuste- ja mõtete raamatusse. Väga huvitav oleks teada, mida Maara ise tulevikus sellest kõigest arvab. Kas ta ootab lugemisega 33. elueani ning avab siis sünnipäevahommikul põnevusega raamatu? Või teeb ta seda uudishimust juba varem? Mõtle, kui vahva oleks, kui ta jagaks oma emotsioone ja avaldaks näiteks oma vastuse raamatule.