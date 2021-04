TEE HEAD ⟩ Saada oma vanad raamatud uuele ringile

Raamatuvahetuse ja Uuskasutuskeskuse ühiskampaania eesmärk on suunata uuesti kasutusse korraga suurem hulk seisma jäänud raamatuid. «Kõigil meil seisab kodus tolmu koguvaid raamatuid, mis on juba loetud ja millest pole kahju loobuda. Kutsume üles neid raamatuid jagama teiste raamatusõpradega. Ühe jaoks üleliigne raamat võib teise jaoks olla just see, mida pikalt otsitud,» rääkis taaskasutuskampaania üks algatajaid Rasmus Rask.

Raamatuvahetuse teenuse kasutamise loogika on lihtne – iga vahetatud raamatu eest saab ühe punkti, mille eest saab vastu tellida huvipakkuva raamatu. Vahel jäävad aga mõned raamatud pikemalt koduriiulis seisma ja soovitud vahetust ootama. Seepärast pakubki Raamatuvahetus oma olemasolevatele ja ka uutele kasutajatele võimalust teenida kampaaniaperioodil tellimispunkt seisma jäänud raamatute annetamise eest Uuskasutuskeskusele.

«Uuskasutuskeskusele saab annetada lasteraamatuid, kokaraamatuid, krimiromaane, ilukirjandust, eneseabiraamatuid, võõrkeelseid teoseid. Peaasi on, et raamat oleks heas korras. Kahjuks ei ole meil võimalik uuele ringile suunata raamatuid, mis on katkised, täis kritseldatud või kokku kleebitud,» märkis Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.

Koju seisma jäänud heas korras raamatud saab ära tuua kõigisse Uuskasutuskeskuse kauplustesse ja anda kontaktivabalt üle. Uuskasutuskeskuse kauplused asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides, Jõhvis, Narvas ja Võrus. Poodide asukohad leiab Uuskasutuskeskuse kodulehelt. Tellimispunkti saamiseks tuleb oma nimi kirja panna ja raamatutega kaasa anda ning saata foto raamatutest ja enda nimest ka aadressile hello@raamatuvahetus.ee. Kõik heas korras raamatud suunab Uuskasutuskeskus oma kaupluste kaudu uuesti ringlusse. Lisaks 15 poele on Uuskasutuskeskusel e-pood.

Raamatuvahetus on Viljandi raamatusõprade loodud ja üle nelja aasta tegutsenud keskkond, mille eesmärk on suunata raamatud uuesti ringlusse. Raamatuvahetuse virtuaalsel riiulil ootab vahetust 130 000 raamatut ning on juba omanikku vahetanud üle 200 000 raamatu.

Uuskasutuskeskus on 2004. aastal ellu kutsutud sotsiaalne ettevõte, mille eesmärk on suunata kasutatud heas korras asjad uuesti ringlusesse ning muuta uuskasutamine lihtsasti kättesaadavaks ja igapäevaseks kõikidele Eesti inimestele. Lisaks raamatutele saab Uuskasutuskeskusesse ära tuua ka heas korras rõivaid, kodutarbeid, mänguasju, nõusid, mööblit jne.