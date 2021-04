LÕHUTUD APARAADID JA LAIMUJUTUD ⟩ Arstiteadlane Aili Paju pihib, kuidas ta dopingu vastu võideldes tööl rünnakute alla sattus

Kõigest neli kuud hiljem, 2019. aasta talvel tehti teatavaks rahvusvaheline suusadopinguafäär, mis pani järjekordselt eesti rahva hinge veritsema. Näib, et ühiskonda raputanud ränk haav ei kasva niipea kokku, seda enam, et tegelikkuse tõelised solkijad on endiselt varjus...