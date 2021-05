Mis juhtub siis, kui aastaid kadunud tütar tuleb ühtäkki koju tagasi

2019, Long Island. Jenny Kristal haihtus 6-aastasena, olles teel paar maja edasi elava sõbrannaga mängima. Üles riputati tuhandeid plakateid ning tüdruku vanemad palkasid ka eradetektiivi, aga ükski juhtlõng ei viinud kuhugi. 12 aastat hiljem ilmub tüdruk sama äkitselt koju tagasi. Ta on ilmselgelt traumeeritud ning ei taha möödunud aja ega oma röövijate kohta eriti detaile jagada. Kui vanemad tervitavad tema naasmist avasüli, siis Jenny vend Ben ei ole sugugi veendunud, et too tõesti tema õde on.

S. K. Barnett, «Tagasi». FOTO: Koolibri

Mõtlesin viimast kadunud tüdrukute raamatut lugedes, kuidas sellistes teostes kipub mind rabama ainult see, kui kõrgele on tõstetud tarvitatava vägivalla latt, aga üldjoontes pole raske arvata, mis haihtunud/röövitud tüdrukust saab. Siinkohal pean oma sõnu sööma, sest «Tagasi» pakub hoopis teistsugust lahendust - ammu kadunu ilmub uuesti välja. Juba esimesest leheküljest tekkis nii palju küsimusi, mis lugemas hoiavad, ja neid tuli aina juurde. Kes Jenny röövis? Vägivalda ja laste väärkohtlemist esineb muidugi. Jennyt ei röövitud kahjuks selleks, et teda 12 aastat Disneylandis lõbustada. Kus ta oli viimased 12 aastat? Kuidas ta põgenes? Kas ta räägib kõige kohta tõtt? Kas üldse kedagi saab usaldada?

Jennyl ei õnnestu kuigi kaua kodu nelja seina vahel turvalisust ja rahu nautida, sest järjest hakkab pinnale tulema aina uusi asjaolusid. Mõned on igati etteaimatavad, teised üllatavad ja kolmandad löövad sootuks pahviks. S.K. Barnett keerab korralikult vinti peale. Natuke oli uskumatut ja liiga drastilisi detaile ka. Aga nii-nii põnev oli lugeda, kui aina uusi ja uusi kihte maha kooriti. Isegi siis, kui tundub, et kõik on viimaks selge, tuleb veel midagi uut välja. Nii oli seda pinevat põnevikku võimatu enne käest panna, kui viimane leht läbi oli. Mine tea, äkki tuleb lõpus veel mõni pööre.

S.K. Barnett on menukirjaniku psedonüüm.