«Raamatut polnud loetud, veiniklaas polnud esimene. Aga mees ei teadnud seda»

Claire McGowan, «Teine naine». FOTO: Raamat

Suzi sai hakkama tohutu lollusega. Nüüd, rasedana, elades koos armukadeda abikaasa Nickiga muust maailmast ära lõigatud paigas, maksab ta selle eest ränka hinda ja tunneb aina ängistavamat üksindust. Kui ainsasse nende läheduses paiknevasse majja kolib keegi, on Suzil hea meel, sest tärkab lootus saada seltsiline. Tal on kiusatus rääkida Norale kõik südamelt ära. Peagi hakkab Suzile aga tunduma, et Nora teab rohkem, kui välja näitab. Kas on võimalik, et too võhivõõras juba teab, millega Suzi on hakkama saanud?

Kaugel eemal elab Elle oma ideaalses kodus. Tema eesmärk on jätta mulje, et kõik on parimas korras. Aga kui abikaasa teda petab, paljastub lapsepõlvest pärit saladus, mida Elle on üritanud kogu elu varjata. Ta teeb kõik, et meest kinni hoida, on valmis isegi tapma. Lõppude lõpuks – ta on seda ometi varemgi teinud …

Saladuste ja valede puntrasse mässitud üksteisele võõrad inimesed jõuavad peagi arusaamisele, et neil on rohkem ühist, kui nad oleks osanud eales aimata. Pärast seda, kui ootamatu traagiline sündmus nad kokku viib, muutuvad nende elud pöördumatult.

Claire McGowan on andekas uus hääl psühholoogiliste põnevike žanris. Tema raamat «Teine naine» on püsinud Amazoni edetabeli tipus enam kui aasta. Claire elab Londonis ning kirjutab ühtlasi pseudonüümi Eva Woods all.

***

NORA

Temaga esimest korda kohtudes olin ma rabatud, nähes, kui kurb ta paistab. Minu enda olukorda arvesse võttes olin ma sellest üllatunud. Mille pärast ta kurb oli? Kui üldse keegi oleks pidanud kurb olema, siis mina, kes ma kolisin tillukesse ämblikuvõrke täis majja, olles kogu oma mööbli hoiule andnud. Raha oli läinud, suur maja oli läinud. Kõik oli läinud.