KATKEND ⟩ «Ma pean tegema lõpu oma endise ja praeguse elu võrdlemisele»

B. A. Paris, «Terapeut». FOTO: Raamat

Kui Alice ja Leo kolivad Londoni peenesse elurajooni äsja renoveeritud ruumikasse majja, tundub, et nende unistus on täitunud: viimaks saavad nad rajada esimese ühise kodu ja elada koos tõelise paarina. Ent kui Alice naabreid pisitasa tundma õpib, saab ta teada, millist kohutavat saladust maja endas varjul hoiab, ja ta hakkab tundma tugevat sidet Ninaga – terapeudiga, kes elas majas enne neid.

Alice üritab iga hinna eest kahe aasta taguse sündmuse kilde kokku panna, aga mitte keegi ei taha sellest rääkida. Naabrid salatsevad ja selles pealtnäha kokkuhoidvas kogukonnas pole kõik sugugi nii täiuslik, nagu esmapilgul paistab. Ja on see pelgalt kujutlus või käib keegi tõesti öösiti nende majas ringi?

B. A. Paris sai tuntuks rekordeid purustanud debüütpõnevikuga «Suletud uste taga», mida on ainuüksi tema kodumaal Suurbritannias müüdud üle miljoni eksemplari. Tema raamatuid tõlgitakse enam kui 40 keelde ja «Terapeut» on Parise viies romaan.

***

Istun rätsepaistes köögipõrandal ja mõtlen sisemisele häälele, mis ütles mulle kõigest mõne hetke eest väga intensiivselt, et see maja ei meeldi mulle. Tegelikult pole see tõsi. Siin on asju, mis mulle meeldivad, näiteks minu alumise korruse kabinet. Kabineti seinad on õhkõrna roosaka varjundiga. Ma poleks osanud arvata, et see värv võib mulle meeldida, aga meeldib, ja mulle meeldib kabineti juurde kuuluv vannituba, sest see oli ju mõeldud magamistoaks. Akna all seisab kirjutuslaud, mis kuulus omal ajal mu isale, ja nurgas on diivan, mis oli algul Leo korteris. Mulle meeldib ka köök – või vähemalt hakkab meeldima, kui ma olen seda pisut elavdanud –, kus on heledad marmorist töötasapinnad ja valged kapid. Praegu on see minu silmis liiga korras ja kliiniline: puha puhtad jooned ja kõik nutikate kapiuste taga peidus. Nii et ma ei saa öelda, et maja ei meeldi mulle, pigem ei meeldi mulle selle aura.

Võib-olla on viga selles, et majas polegi aurat; see ehitati kõigest viie aasta eest, samas kui minu Harlestone’i maja, kus ma sündisin ja kasvasin ja elasin kogu oma elu, on kahe sajandi vanune. Olen nii tänulik, et mul oli võimalik see alles jätta. Tegin nii, nagu Leo soovitas, ja maja on üüritud pooleks aastaks välja väga kenale Manchesterist pärit paarile, kes tahab proovida, kuidas neile maal elamine istub.