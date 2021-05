Apollo raamatupoodide müügiedetabeli esikohal on taas Ragne Värgi uus raamat «Minu magus köök. Koogid – lihtsad ja küpsetamata», mis esialgu poodi jõudes juba mõne päevaga läbi müüdi. Nüüd on raamatut juurde trükitud ja see on jälle kõige menukam.