KUIDAS VÄHEM ÕIENDADA ⟩ Lastel läheb hästi siis, kui vanematel läheb hästi

Ole lihtsalt teadlik sellest, et see on sinu ajaplaan ja mitte sinu lapse oma. See, mida laps parasjagu teeb, on tema ajaplaan. Kui lapsele on oluline kuhugi õigeks ajaks jõuda, näiteks armastatud tantsu- või laulutundi, siis ta sinna ka jõuab, sest see tekitab temas vaimustust. Kui see nii pole, siis järelikult ei olnud see tegevus talle ka oluline.

Kui sul mõnikord ei ole tõesti mingit võimalust ajapiire painutada, peaksid sellest lapsele juba eelmisel päeval teada andma. Ole aus ja räägi, miks see nii oluline on. Püüdke koos ettevalmistusi teha, näiteks pange riided hommikuks valmis. Kui lapsed tunnevad, et neid võetakse tõsiselt, kannavad nad hea meelega neid vältimatuid kohustusi koos sinuga.

Kui ka lapse tegevusi ja tundeid arvesse võetakse, annab see talle sõnumi, et nii on okei. On okei, kui ma tunnen, et ei taha veel ära minna, on okei, kui ma tunnen, et tahan veel edasi mängida. Need sügava ja väärtusliku sisuga mõtted sain kaasa intervjuust, mille tegin Naomi Aldortiga oktoobris 2017. Need kinnitasid minu äratundmist: lapsel on õigus.

«Lapsel on alati õigus, nii oma käitumises kui ka otsustes, sest nende taga on alati ümberlükkamatud põhjused – olgu see siis mõni rahuldamata vajadus või mõni muu teema, mida peab märkama. Kui see on lahendatud, kaob ka käitumise taga olnud põhjus.» Naomi Aldort

Nagu paljudele lapsevanematele on ka mulle mu enda ootused takistuseks oma lastega silmast silma suhtlemisel.

«Kas sa ei kuule?»

Kui tihti olen ma seda oma tütrelt küsinud! Vastus oli alati sama: «Kuulen küll.»

Muidugi ta kuulis mind ja sai enamasti ka aru. Ometi ei teinud ta seda, mida temalt ootasin. Miks ta oleks pidanud? See oli minu teema, mitte tema.

Oli võrdlemisi lihtne hakkama saada ühe lapsega, kelle soove suutsin kuulata ja enamasti ka üsna kergesti täita. Meie noorem tütar on selles mõttes iseseisvam, tal on tugev tahe ja ta surub selle läbi. Ta kuulab enamasti ära, mida me temalt soovime, kuid pole kaugeltki alati valmis meie soove täitma.

See on tema õigus ning tänu sellele õppisin väga palju iseenda, oma taluvuspiiride ja perekondliku universumi toimemehhanismide kohta. On äärmiselt põnev jälgida olukordi «väljastpoolt». Mind aitab, kui ma konfliktisituatsioonis astun ka ruumis paar sammu tagasi, see tähendab – vahetan perspektiivi.

Tulekahju lastetoas