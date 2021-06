RETSEPTID RAVIMTAIMERAAMATUST ⟩ Kaks head suvist energiaandjat

ARAALIA

Araalia mandshurica

See palmi meenutav põõsaspuu kasvab Kaug-Idas kuni viie meetri kõrguseks, meie aeda ilmunud taime paljundatakse seemnetega. Ta juurestik on võimas, kuid tundlik, sest juure vigastamisel on oht, et taim jääb kiduma. Juulis ilmuvad põõsale kollakas-valged õied, millest sügisel moodustuvad vihmavarjukujulised, mustjad marjakobarad. Põõsa oksad on kaetud teravate ogadega, seetõttu kutsutakse teda ka kuradipuuks.

Aili Paju, «Mestis taimede väega». FOTO: Raamat

Raviks kasutatakse noort juurt, mis kogutakse sügisel. Juure väline koor on punakas, sisu valkjas. Juur lõigatakse tükkideks, kuivatatakse või valmistatakse tinktuur kohe peale kogumist.

RAVITOIME

Araalia tinktuur on üks paremaid närvisüsteemi toniseerijaid, tal on ka sugunäärmete tegevust stimuleeriv toime. See taim on madala toksilisusega ja laia raviväljaga. Seetõttu võivad seda tinktuuri tarvitada pika aja jooksul kroonilise kuluga haiged (reuma, liigestepõletik, kasvajad). On valuvaigisti.

Siiski ettevaatust! Araaliat ei tarvitata kõrge vererõhu, langetõve ja närvilisuse korral. Võttes tinktuuri vastu õhtut võib tekkida unetus.

RETSEPT

Tinktuuri valmistamisel pannakse pooleliitrilisse pudelisse kolmandik peenestatud juurt ja lisatakse kaks kolmandikku kanget (70%) viina. Lastakse seista kaks nädalat, kord päevas loksutades.

Araalia tinktuuri tarvitatakse peale hommikusööki 30-40 tilka korraga, eelnevalt lahjendades veega.

Kuldjuur. FOTO: Shutterstock

KULDJUUR

Rhodiola rosea

Looduses alpiaasade, mäestikujõgede kallaste taim, silmnäoga alati päikese poole. Siberis, Kesk-Aasias on tuntud rahvameditsiinis. See püsik kasvab ka meie aias.

Lehed on siledad, läikivad, lühikesed. Alustab õitsemist juunist, kollakasoranž õitekobar paikneb tipus, kuivab septembris. Siis võetakse ravimiks lihavast juurikast tükike.

RAVITOIME

On mõjuv psühhostimulaator, väsimuse kõrvaldaja. Tarvitatakse aneemia, reuma taandamiseks, kuid ka südamelihase tugevdamiseks. Kui vererõhk on madal, kõrvus kumiseb või piinab unisus, aitab kuldjuur. On naistel menstruatsioonitsükli korrastaja.

RETSEPT

Tinktuur valmistatakse nii: võtta kaks spl peenestatud juurt, lisada 100 ml viina, lasta tõmmata paar nädalat. Loksutada.

Vajadusel võtta peale hommikusööki, 30 tilka vette, kuu aega. Tarvitada päeva esimesel poolel.

Ei kasutata palaviku, ärrituse, kõrgenenud vererõhu puhul.