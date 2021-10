NÄDALA RAAMAT ⟩ Oluline, kuid sugugi mitte lihtne inimene

Oma raamatu saateks on Siim Kallas kirjutanud järgmist: «See on jutustus Eesti Vabariigist ja nendest episoodidest, sündmustest ja protsessidest, millega otse või kaudselt oli seotud minu vanaisa Eduard Alver. Tegelaste seas on terve hulk Eduard Alveri kaastöötajaid ja ajaloolisi isikuid.»