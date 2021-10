ANNA HOOGU ⟩ Merit Raju uus raamat on kui vaimustava elu käsiraamat

«Minu meelest on elu nagu keerdtrepp. See võib viia meid üles või alla või hoida kohapeal ringiratast. Ja see oleneb põhiliselt sellest, kui palju me tahame muutust ja kuivõrd allume gravitatsioonile. Gravitatsiooni all ma mõtlen mugavustsooni, seda, mis hoiab turvalisuse pehmes rüpes,» selgitab Merit Raju.

«Mugavustsooni gravitatsioonist lükkab meid välja otsus, muutus, valiku tegemine südame järgi, millegi olulise välja ütlemine või uue õppimine. See on see hetk, mil saame hüpata oma elu juhirooli. Ja see annab elevuse ärgata, isu elada oma päevi ja toob unerahu. Isegi kui valitud tee pole lihtne.»

«Elu uus tase» ei ole juturaamat. Raamatust leiad kümme harjutust, mida võiks teha vähemalt kord aastas. Et see elu keerdtrepp oleks ülespoole ja sul oleks täpselt samamoodi elevus ärgata – millest sa saad aru selle järgi, et sul on magama minnes elevus homsele mõeldes. Nii kasvab isu elada oma päevi ja süveneb rahutunne, millega õhtul voodisse heita.