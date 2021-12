DOSTOJEVSKI 200 ⟩ Ideed on nakkavad ja võivad üle kanduda ka peaaegu harimatu olevuse hinge

Romaanis «Kurjad vaimud» (1871–72) näitas Dostojevski, kuidas õpetajate kõlbeline nõrkus võimendub õpilastes ning teeb nad vastuvõtlikuks äärmuslikele ideedele. Ühiskonna muutmise asemel on tulemuseks mõrvad ja enesetapud. Dostojevski teeb kokkuvõtte «Kirjaniku päevikus» (1876): «Ideed lendavad õhus, kuid kindlasti oma seaduste järgi; ideed elavad ja levivad meile liiga raskesti tabatavate seaduste järgi; ideed on nakkavad, ja kas teate, et elu üldise häälestuse puhul võib mõni idee, mõni mure või igatsus, mis on jõukohane üksnes kõrgesti haritud ja arenenud mõistusele, äkki üle kanduda peaaegu harimatu, lihtlabase ja muidu mitte millegi pärast muretseva olevuse hinge ning nakatada seda oma mõjuga?».

Dostojevski rõhutab, et noored vajavad «millesse uskuda, mida austada, mida jumaldada, mille poole püüda». «Kurjad vaimud» näitab enesejumalikustamise ohte ühiskonna vägivaldsel ümberkorraldamisel. Ja kuigi selle romaani ennustused hakkasid tegelikkuses täituma, pöördus kirjanik oma järgmises romaanis teistsuguste, kuid samuti ajastule omaste ideede poole.

KAKS ISA – KAKS MAAILMAVAADET

Romaani «Nooruk» (1875) keskmes on Dostojevski idee lapsepõlve olulisusest. Ebakõlbelistele ideedele saab vastu panna inimene, kes on kogenud oma vanemate armastust perekonnas. Perekonda nimetab Dostojevski armastuse kooliks, kuid peab tõdema, et liiga paljudel lastel ei õnnestu seda kogeda. Seega on palju noori, kes on vastuvõtlikud «õhus lendavatele ideedele» ja «Noorukis» on selleks ideeks rikastumine.

Selle romaani teeb eriliseks veel asjaolu, et siin on tegemist pihtimusega. Lugeja kohtub nooruki mõttemaailmaga kõige otsesemal kujul ja saab kohe teada ka tema olukorra erilisuse.

Fjodor Dostojevski, «Nooruk». FOTO: Raamat

Ta on lõpetanud gümnaasiumi ja on kahekümne ühe aastane. Ta kannab kuulsa vene vürstisoo nime ja tunnistab, et «pole midagi lollimat, kui omada Dolgoruki nime ja mitte olla vürst». Juriidiliselt on ta mõisa aedniku Makar Dolgoruki poeg, kuid tema tegelik isa on mõisnik Versilov. Kaks isa esindavad ka kaht ideoloogiat, üks õigeusku ja teine nn Genfi ideid, mille aluseks on «voorus ilma Kristuseta».

Kaks isa tähistavad kaht lepitamatut maailmavaadet ja nooruk peab ise valikuid tegema. Tulemuseks on vastuoluline süntees. Nooruk tunnistab oma märkmetes lugejale, et tahab rikkaks saada: «Minu idee on – saada Rothschildiks, saada niisama rikkaks nagu Rothschild, mitte ainult lihtsalt rikkaks, vaid just Rothschildi-taoliselt rikkaks». Selle saavutamiseks on tema arvates vaja vaid visadust ja järjepidevust, lihtsaid asju, mida iga isa Saksamaal kordab oma lastele. Selles loomulikus soovis rikastuda ja selle kaudu oma eneseväärikust toetada peitub aga vastuoluline vene joon.