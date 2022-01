TOP 10 ⟩ Selgusid Elisa Raamatu lugemisäpi 2021. aasta menukamad teosed

Möödunud aastal oma seitsmendat sünnipäeva tähistanud Elisa Raamatu äpis kujunesid 2021. aastal traditsiooniliselt kõige edukamateks krimi- ja põnevusteosed, niisamuti leidsid lugejad enda jaoks üles ajakirjad, eneseabiraamatud ning Elisa Essents sarja kuuluvad raamatute kokkuvõtted. Owensi menuromaani kõrval mahtusid poodiumikohtadele Mihkel Raua «Võtku homme mind või saatan» ja Lucy Foley «Kutsutud külalised».

«Elisa Raamat on aastast-aastasse järjest kasvanud ning äppi on selle turule tulemisest saadik alla laetud ligi 145 000 korda. Mullu näitas teenus piirangutest tingitud olukorra mõjul veelgi suuremaid kasvunumbreid ja kasutusaktiivsust, kusjuures keskmiselt luges üks klient aastas 20 raamatut,» lausus Elisa Raamatu tootejuht Karl-Anders Tammes. «Seda, et äpi on enda jaoks üles leidnud järjest rohkemad inimesed, ilmestab selgelt ka see, et möödunud aasta kõige edukamat teost avati enam kui 50 000 korda ning pea kõiki raamatuid avati vähemalt üks kord.»

Kui keskmiselt luges üks klient aastas läbi 20 raamatut, siis rekordiomanikud jõudsid sel aastal ära tarbida vastavalt 485 ja 364 teost. «Üldisest statistikast on näha, et on üksjagu kasutajaid, kes hakkavad päeval lugema ja lõpetavad alles varastel hommikutundidel. Näiteks kuulas rekordiomanik oma juhi lahkel loal tööpostil läbi enamiku teoseid, sest koroonaviiruse tõttu oli oluliselt vähem kliente keda abistada,» märkis rakenduse tootejuht. «Suurte numbrite juures tasub meeles pidada, et ühte kontot võib kasutada kuni kaks inimest ning kuigi selle aasta numbrid tunduvad suured, siis tegelikult kuulub rekord ühele vanapaarile, kes jõudis kahepeale kokku pooleteise aastaga läbi lugeda ligi 800 teost.»

Äpi enda populaarsuse tõusu kõrval kinnitas Tammese sõnul veelgi tugevamalt kanda ka trend, kus raamatuid lisaks lugemisele ka kuulatakse. «Elisa Raamatu iselugeja funktsiooni abil saab lasta endale ette lugeda mistahes platvormil pakutava teose ja seda võimalust on inimesed autoga sõites, trennis käies või kodu koristades järjest rohkem ära hakanud kasutama,» sõnas ta.

See, mida parasjagu loetakse või kuulatakse, sõltub äpi statistikale tuginedes tugevalt kasutaja soost ja vanusest ning ka aastaajast. Kasutusandmetest lähtub, et naiskuulajad valivad kõige sagedamini meelelahutuseks kriminaal-, põnevus- ja armastusromaane, samas kui mehed kalduvad pigem poliitilise ja ajaloolise taustaga teoste poole. Märgatavat erinevust lugemisharjumustes on näha ka aastaaegade lõikes – suviti tõuseb olulisel määral ajakirjade lugemine.

Elisa Raamatu 2021. aasta kõige menukamad teosed:

1. «Kus laulavad langustid», Delia Owens

2. «Võtku homme mind või saatan», Mihkel Raud

3. «Kutsutud külalised», Lucy Foley

4. «Ilma ainsagi sõnata», Rosie Walsh

5. «Ülakorruse pere», Lisa Jewell

6. «Kus lendab part», Olav Osolin

7. «Rannaraamat», Emily Henry

8. «Kevadohver», Anders de la Motte

9. «Mustad valed», Alessandra Torre