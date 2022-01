PROUSTI HETK ⟩ Hetk, kui aeg lahustub ja kogu meie minevik, kogu meie elu kuulub korraga meile

Jah, kui mälestus on tänu unustusele jäänud puutumata igasugustest seostest ega ole end ühegi lüliga käesoleva hetke külge ühendanud, jäädes oma kohale, oma eraldatusesse sinna orupõhja või mäeharjale – siis võib ta meile äkki kinkida sõõmu hoopis uut õhku, nimelt sellepärast, et me oleme seda hinganud ükskord ammu, seda puhtaimat õhku, mille poeedid on püüdnud asjatult panna valitsema paradiisi ja mis ei saaks meile anda sellist sügavat uuenemistunnet, kui me poleks seda juba varem sisse hinganud, sest tõelised paradiisid on need, mis me kaotanud oleme.

Kui ma tol ammusel ajal ligi kakskümmend aastat tagasi alustasin oma pikka teekonda «Taasleitud aja» tõlkijana (siis muidugi ei kujutanud ma ette, et see võib võtta kaks aastat mu elust), mõtlesin, et näe, olen just õiges vanuses: mõned neist ridadest ja lausetest, mille ümberpanekuga ma vaeva näen, kirjutas Proust täpselt sama vanana. Mine tea, võib-olla teinekord sama eluaasta samal päeval ja tunnilgi! See kujutlus võib olla lapsik, aga minu jaoks oli ta tähtis. Andis vaevale rohkem mõtet, muutis õige sõna ja lause otsingud kuidagi isiklikult tähtsaks. Elasin Proustina, tahtsin tema arusaamist teha enda omaks, kehastuda ümber. Kirjandus ei ole vähem kehaline kunst kui näitlemine või tants, kuigi see nii välja ei paista. Kuid iga muutus vaimus on vaid viirastus, kui ta ei kujunda ümber su keha, ükskõik kui nähtamatul moel (kuigi, ma usun, see pole kunagi nähtamatu), kui ta ei muuda su sügavamat elamise tunnet. Niisiis, uskusin, et Prousti süvenemine (mis tähendab ühtlasi seda, et lasen tal süveneda endasse, lasen tal mind ennast ümber kujundada) aitab mul kuidagi vastu astuda neile aastatele, mis seisavad ees ja mis muidugi teevad hirmu. Lootsin, et ehk saab Prousti tarkus mulle teejuhiks sinna tundmatule maale, mida valitseb too ilma näo ja õieti ka nimeta kuningas, kuningas Aeg – kuigi ta valitseb muidugi samavõrd ka nooruse ja lapsepõlve üle, kuid pehmel, salajasel, nähtamatul moel. Ühel päeval sa lihtsalt saad aru, et oled kõik selle aja elanud tema riigis.