See raamat, antropoloogis anarhistilt ajas tosina aasta eest finantskriisi aegu ilmudes intellektuaalse maailma kahinasse. Graeber pöörab pahupidi terve rea sügavalt juurdunud käibetõdesid selle kohta, mis täpselt on võlg, millel see põhineb ja kuidas see toimib. Enamgi veel — raamat näitab, kuidas võlg ja võlgnevus on vundamendiks mitte ainult majandusele, vaid laiemalt kogu ühiskonnale ja moraalile.