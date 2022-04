Raamatute müügiedetabelit valitseb kindlalt päevakajaline teos Putini lähikonnast

Juba neljandat nädalat on Apollo raamatupoodide müügiedetabeli esikohal Catherine Beltoni raamat «Putini inimesed». Teisel kohal on Eesti matkaradade ülevaade ning kolmandal eesti keele õpik ukrainlastele. Ostuhitid näitavad selgelt, mis on praegu oluline.