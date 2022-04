Kas inimesel, kes mängib kedagi teist, on üldse võimalik ennast leida?

Okei. Ma vahin teda siiski.

Vahin ikka veel.

«Heather?»

Äratan end mõtteist ja keskendun ülesandele.

«On sul ideid, mida võiksime nende roogade kõrvale pakkuda?»

«Millega te neid tavaliselt pakute?» küsin, lootes kergemalt pääseda.

«Menüü muutub pidevalt, sõltudes aastaajast, nii et see on täiesti uus roog. Tavaliselt on iga päev vaja midagi uut kokku sobitada. Nagu ma ütlesin: pakume sageli hirve abaliha Cabernet’ga, kuid maapirn...»

«Menüü muutub kogu aeg?» küsin ehmunult.

James tõmbab hinge. «Anna andeks. Ma tean, et seda on korraga palju. Istume enne igat õhtusööki maha ja arutame degustatsioonimenüü läbi. Sommeljee ja mina. Siis selgitan kõike peakokale.»

«Peakokale? Ma arvasin, et sina oledki peakokk.»

«Ei,» vastab James ujedalt naeratades. «Russell Brooks, meie uus peakokk vaatab täna õhtul kogu menüü üle. Kõik peab õnnestuma kohe esimesel korral,» vastab James pisut alandlikult.

«Russell Brooks,» naeratan. «Kõlab nagu mingi kodumasinafirma.»

Mu naeratus jääb veidikeseks õhku rippuma, närbub siis ja kaob.

«Tal on kaks Michelini tärni,» ütleb James silmi suureks ajades.

«Jaa,» vastan kiiresti.

Kaks Michelini tärni? See pole loogiline. Mulle jäi mulje, et see koht pidi olema kinni keskajas. Vaatan köögis ringi ja taipan, et seal on kõik liiga uhke. «Muidugi ma tean, kes ta on. Kes siis Russell Brooki ei teaks?»

«Brooksi,» parandab James mind.

«Jah,» noogutan kiiresti. «Kaks Michelini tärni.»

«Kas tahad veidi aega, et end kurssi viia? Ma saan anda sulle pool tundi ja siis peame peakoka jaoks menüü paika panema.»

Silmitsen veidi aega Jamesi nägu. Ma ei saa aru, kas ta anub meeleheitlikult minu abi või on vihane, et ma juba abi ei paku. Üks on kindel: ta ootab, et ma ohjad haaraksin, ja siiani olen püüdnud vaid vältimatut edasi lükata. On aeg härjal sarvist haarata.

«Kus teie veinikaart on? Ja kus on vein? Ma pean nägema veinikeldrit ja ehk ka pisut degusteerima,» vastan ja sirutan käe menüü järele. Jumal, kui keeruline see on! See koht on neetult peen. Mis kuradima asi see suitsutatud merepeekon veel on? «Mis road ma veiniga sobitama pidingi?»

«Pärlkana, vähk, peet ja kruubid ning hirve abaliha,» vastab James ja paisunud veen tema kaelal lõdvestub pisut. «Uus veinikaart on siin,» ütleb ta ja asetab mu kätele suure musta nahkkaantega kausta. «Ja kelder on taga, seal, kust sa sisse tulid, sügavkülmiku kõrvalt kivitrepist alla. Kas näitan sulle?»

«Pole vaja. Mul läheb pool tundi,» vastan asjalikult noogutades ja otsustan, et vaikses veinikeldris on kõige turvalisem paanitseda. Uus veinikaart?