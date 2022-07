Uus loomaraamat näitab lastele, millised loomad on päriselt ohtlikud

Autor Ico Romero on pärit Kanaari saartelt, kuid elanud nii Barcelonas kui New Yorgis. Ta on töötanud aastaid New Yorgi loodusmuuseumis, panustades teadustöösse. Tema raamat «Mürk» on hämmastav rännak loomasõpradele, kes soovivad loodust ja loomi paremini mõista ning tundma õppida.