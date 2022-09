Kuidas päästa paranoiline maailm?

Kõik algas sellega, kui Rose Franklin lapsena maa seest hiigelkäe leidis ning oma elu selle uurimisele pühendas. Üheksa aastat pärast seda, kui naine pani kokku roboti, kes ristiti Themiseks, ilmus Maale veel trobikond roboteid. Sellest on veel üheksa aastat möödunud. Eelmised kokkupuuted hiigelrobotitega raputasid maailma ja miski pole enam sama. Planeedil valitseb paranoia ja kõik riigid on pannud püsti vangilaagrid inimestele, kelle ainus süü on see, et nad on erinevad. Nüüd on Themis tagasi ja koos temaga ka Rose. Enne kui naine saab välja mõelda, kuidas olukorda parandada, peab ta aru andma, kus nad kõik need aastad viibisid.

Sylvain Neuvel. «Kõigest inimesed». Foto: Raamat

Kogu triloogia oli täpselt mulle meeltmööda. Tsiteerides iseennast: «Mind ei paelu tulnukad ega poliitika ja lugema ei kutsu ka ametlikest dokumentidest koosnev raamat, aga ometi on Neuvel just neist komponentidest sellise kompoti kokku kirjutanud, et ahmin õhku ja ihkan veel.» Mulle meeldis idee, mulle meeldis teostus. Nautisin nii mõtteainet, huvitavat formaati, teaduslikke seletusi kui ka meeldejäävaid tegelasi. Esimesed kaks osa lõid pahviks ja kolmas tõmbas suurepäraselt otsad kokku. Suuri müsteeriume, mida lahendada, enam polnud, kõik pakilised küsimused said eelmise raamatuga vastatud. Samas niivõrd põnev oli ikka, et lugesin teose ühe päevaga läbi. Ma lihtsalt pidin teada saama, millega kõik lõpeb.

Olin valmis igasugusteks üllatusteks, aga mitte selleks, et raamat saab alguse Eestist(!) Vaimustus küll rauges, kui selgus, et võim on vabatahtlikult loovutatud Venemaale ja just sinna liigub tegevus. Huvitav oli see, kuidas venelasi kujutati leebemana kui ameeriklasi. Meie idanaabrite peened ülekuulamismeetodid jäävad kuhugi tagaruumidesse ja nendega ükski tegelane kokku ei puutu, samas kui ameeriklaste käes olev isik saab korduvalt peksa. Rohkem suuri ootamatusi ette ei tulnud. Lõpplahenduse aimasin üsna varakult ära, kuna ainuke teine loogiline variant oleks olnud totaalne tuumasõda ja mulle tundus, et kirjanik ei kaldu selle poole.