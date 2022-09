Näitleja Cillian Murphy 5 lemmikraamatut, mis on tõlgitud ka eesti keelde

«Täiesti vapustav saavutus ja üks südantlõhestavamaid raamatuid, mida ma eales lugenud olen,» märkis Cillian Murphy ja lisas, et teos on jätnud talle kustumatu mulje. «See on sünge, ägedalt naljakas, liigutav ja häbenematult iiripärane.»

«See raamat, mille on kirjutanud mu teine lemmik Iiri kirjanik, on hoopis teise tooniga kui «Lihunikupoiss», kuid see pole vähem kütkestav,» sõnas näitleja. Murphy selgitusel ei tundu näiliselt raamatul üldse süžeed olevat, kuid see on nõnda ilusa keelekasutusega ja lummav teos, et seda ei saa siiski kergesti käest panna.

Cillian Murphy meelest on Updike'i jäneseraamatud kohustuslik kirjandus. «Erakordne uurimus ja kirjeldus inimkonnast ja elust Ameerikas 50ndate ja 90ndate vahel.»

«Üks liigutavamaid raamatuid, mida viimastel aastatel lugenud olen,» nentis näitleja. «See uurib suurepärase kuiva huumoriga isa ootamatut kaotust ja leina. Kaasahaarav, poeetiline ja üllatav.»

«Mind liigutab alati selle loo ilus lihtsus. Ühtegi sõna ei raisata,» selgitas Murphy, miks peab Hemingway lühiromaani täiusliku jutuvestmise parimaks näiteks. Sellise lühiromaani puhul läheneb see minu jaoks jutuvestmises justkui täiuslikkusele. «Nähtavasti ütles ka Hemingway ise oma romaani kohta, et see oli «parim, mis ma kogu oma elu jooksul kirjutada sai».»