Mees, kes oma kollegidega hoidis tõenäoliselt mitu sõda ära

Minge poodi ja ostke kommi näiteks. Ja mõelge, kui tore see on. Hulk inimesi on oma elud hukka lasknud, et meie saaksime kommi osta. Noh, ja siis minge hankige mõni relv, millega toime tulete. Sest pahad kolistavad ukse taga. Õnneks veel mitte päriselt ukse, vaid piiri taga. Nuut, malakas, kärtsupomm ja käsirelv võiksivad sellegipoolest käeulatuses olla. Me pole kunagi tahtnud sõtta minna, ent sõda võib ise koju tulla. Ärgem laskem teda sisse. Kuni saab, lugegem raamatuid. John le Carre ja ta kolleegid hoidsid tõenäoliselt mitu sõda ära. Neid hoitakse ära ka meie ajal. Me saame teada ainult noist pommidest, mis päriselt pauku tegid. Ja ainult noist raamatuist, mida me päriselt loeme.