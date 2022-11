MUHE KRIMI ⟩ Lugu rääkivast kassist, kes tabas tapja

«Ma arvan, et just seda ma teengi,» ütles naine. Ta tõusis, täitis kannu kraani all veega ja pani gaasipliidil ühe kahest põletist tööle. Ta asetas kannu tulele ja läks trepist üles ahtritekile, Conrad kannul. Lulu astus ettevaatlikult paadist pukseerimisrajale. Ta kuulis paremalt poolt surinat ja pöördus: elektritõukerattal sööstis nende poole halli kapuutsiga dressipluusiga ja kitsaste teksadega noormees. Lulu astus sammukese tagasi, kuna mehel polnud ilmselgelt kavaski kiirust vähendada. «Põmmpea,» pomises ta summutatult. Pukseerimisrajal elektritõukerattaga sõitvaid inimesi oli aina rohkem ja nii mõnigi oli viga saanud. Peamine probleem oli see, et rattad liikusid sisuliselt hääletult ja nende lähenemist polnud kuulda. Lulu naeratas. Tegelikult oli probleem see, et nendega sõitsid jobukakud, kellele kaasinimesed – või kassid – vähimalgi määral korda ei läinud.