Varjunime all ilmus eksperimentaalkirjanduslik teos «Tra mai või …»

Loomulikult ei olnud see lihtne. Ei, vastupidi – see oli paganama keeruline. Aga inimloomus on juba kord selliselt programmeeritud, et just seetõttu me täna seisamegi silmitsi hoopis suuremate probleemidega.

Me oleme teinud kõik selleks, et püüda oma lastele luua paremat lapsepõlve ja noorust, kui meil endal oli. Rügame, veri ninast väljas, et neil oleks olemas kõik see, millest meie omal ajal puudust tundsime. Meid sundis puuduses elamine püüdlema parema tuleviku ja uute eesmärkide poole. Aga meie lapsed – neil ei ole vaja enam kuhugi pürgida, nemad on juba sünnist saati kohal. Kõik on kohe olemas.

Meil on paganama suur mure, mis saab meie lastest, kes on hangunud nutiseadmetesse, sõltuvustes dopamiinist, mis voogab pidevalt liikuvast pildist, ilma et nad ise oma kujutlusvõimet tööle lülitaksid. Aga me ju ise oleme selle tekitanud.

Ainus, millest neil võibolla puudu on, on vanematega koosveedetud aeg. Sellepärast, et meie keskendume ikka veel vanast inertsist (või ahnusest?) oma lastele parema tuleviku loomisele ja rügame tööd teha. Senikaua, kuni mõni vähktõbi või infarkt meid niidab.