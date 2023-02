KEELATUD RAAMATUD ⟩ Kasutage võimalust - ohtlikud teosed, mis valgustavad läbi võimu kuriteod ja manipulatsioonid

1984 toob kontrastselt välja ka võimurite kõiki inimlikkuse piire ületava kontrolliiha - soovi kontrollida inimeste mõtteid. Kuidas seda teha? Piirates keelt. Uuskeeles on vähem väljendeid, et mõtted oleksid standardsed ja iseseisev mõtlemisvõime viimaks sootuks kaoks. Heitke pilk noorte seas populaarsele emotikonimaailmale ja hirmutavad seosed on ilmsed.

Seda raamatud tasub lugeda, lugeda ja siis veelkord lugeda - pilt läheb hoobilt klaarimaks. Ja ei maksa arvata, et see kõik toimub kusagil utoopilises tulevikus. Ei, see toimub täna siin, meie ümber, meie lähedal, meie isiklikus inforuumis. Kas kriitiline mõtlemine on ikka ärkvel küsimaks igasuguse info puhul - miks meile seda räägitakse? Kelle huvides? Mis on pikaajaline, enamasti varjatud, eesmärk?