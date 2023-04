MÕRVAMÜSTEERIUM ⟩ Uudishimulik naine leiab küünist inimluud. Ei tule pikalt mõelda, mis ta nüüd tegema peab

Ja just nii saab alguse järjekordne uurimine, milles löövad kaasa kitsarinnaline Carole ja tema oluliselt vabameelsem naabrinna Jude. Seekord sattuvad nad loo tausta uurides Fetheringist kaugemale, väikesesse Weldshami alevikku, kus kohalikud kuulujutuveskid kiiresti otsustavad, et laip kuulub Tamsin Lutteridge’ile, külast tüki aja eest tagasi kaduma läinud noorele naisele. Seersant Baylissi suu püsib lukus.

Aga miks siis Tamsini ema, kes on ühtlasi Jude’i sõber, usub nii kindlalt, et ta tütar on endiselt elus? Ja miks tunneb külas üksjagu mõjuvõimu omav Graham Forbes korraga nii suurt huvi Carole’i vastu? Ja mis kuulutab ilmselgelt vaimselt tasakaalutu Brian Helling kõigile, et külas möllab sarimõrtsukas?