Mis juhtub, kui kohtuvad kõuts, kes otsib kodu ja mees, kes ei taha enam elada?

Frankie rändab pärast viimase omaniku surma sihitult külas ringi. Ta satub hüppama Richard Goldi aknale hetkel, kui mees üritab enesele silmust kaela ümber sättida. Gold proovib Frankiet minema ajada, kuid kass võtab seda mänguna ja näitab väga otsekoheselt välja, mida tema tahab: toitu, pehmet voodit ja inimest, kes tema vajaduste eest hoolitseb. Asi päädib sellega, et Gold teeb kõutsile viga, ehmub sellest ning viib looma tuppa, kus too tasapisi toibuma hakkab. Ilmselt on Frankie aga piisavalt uimane, et unustada loomade kuldreegel Teeskle lolli! ning hakkab mehega inimkeeles rääkima. Siit saabki alguse lugu, mis jõuab lugejani Frankie pilgu läbi.

Kass jutustab humoorikas võtmes ning räägib, kuidas maailm talle paistab. Frankie ei saa pikka aega aru, miks Gold tahab oma elu lõpetada. Tema meelest on inimesed kõige kummalisemad olendid maa peal ning teevad oma elu mõttetult keeruliseks, selle asemel, et võtta asju lihtsalt nii nagu nad on. Frankie teab küll loomi, kellel on ka raske elu, aga ta on kindel, et kõik nad tahavad elada, keegi neist ei mõtle, kuidas enda elu lõpetada.