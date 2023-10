NAUDI AEGA PEREGA ⟩ Värske lasteraamat on sobilik õhtulugemine issidele ja tütardele

Tunnustatud lastekirjanik ja armastatud illustraator Oliver Jeffers räägib selles raamatus loo lapsevanemate piiritust armastusest, elu lõpututest võimalustest ja kõigest sellest, mida läheb vaja lastega koos ühise ja olulise tuleviku ehitamiseks. Üheskoos tegutsedes loovad isa ja tütar mälestused, mida hoida, nad ehitavad kodu, kus end hoituna ja turvaliselt tunda, ja leiavad armastuse ning hoolivuse, mis soojendab ka kõige külmemal ja raskemal hetkel. See on armas ja südamlik lugu, mis sobibki kooslugemiseks eelkõige isadele ja tütardele.

Loo autor on tõdenud, et armastab pildiraamatuid: «Sõnad ja pildid mõjuvad justkui eri maailmadena ja tõeline lugu rullub lahti alles siis, kui need kaks lugeja peas kokku saavad.» Ta on joonistanud kauem kui kirjutanud, ja kuigi talle meeldib väga kirjutamine, ei saa kunstniku sõnul ükski tema raamat olema värviliste ja meeleolukate piltideta.