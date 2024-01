Apollo raamatupoodide müügiedetabeli esikohal on Sven Mikseri romaan «Vareda», mille käsikiri võitis Eesti Kirjanike Liidu 2023. aasta romaanivõistlusel esikoha. «Vareda» on lugu mälestustest, unistustest ja armastusest, see on lugu suurest suvest ja ühe noore inimese eneseavastamisest.