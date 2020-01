Marju Karin: mina ei taha meest, kes mind üleval peaks või rahastaks minu ettevõtmisi

Raamat «Naine. Otse ja ausalt» on kirjutatud vastulöögina Jesper Parve raamatule «Mees. Otse ja Ausalt». Marju Karini sõnul innustasid teda oma mõtteid kirja panema nii Jesper Parve, edevus kui ka soov teha midagi, millest ta üleüldse midagi ei taipa, sest raamatukirjutamine on tema jaoks esmakordne väljakutse.

Järgmisel nädalal ilmuv teos ei pretendeeri autori sõnul kindlasti käsiraamatuks, pigem soovib ta anda edasi sõnumi naiste vabadusest kujuneda oma nägemuspõhiselt. «See raamat on minu tõdemustest, mis baseeruvad elust tulnud näidetel ja läbielamistel ning on üsna realistlik ja pragmaatiline vaade elule,» tõdeb Karin. «Nii nagu mina seda näen ja kuidas minu tõdemused on naisena kujunenud. Seega pigem on see elulugu – ma nimetaks seda parema meelega enda looks.»