GALERII ⟩ Ajujahi võitja Maarja-Liisa Soe andis välja oma teise luulekogu

Luulekogus «Soeesia. Sulepea ja ava süda» annab Maarja-Liisa Soe sõnalise vormi hetkedele, mõtetele, tunnetele, vestlustele ja suhetele, mille keskel ta elab. Selle kõige sõnastamine on justkui iseendale meelespeade kirjutamine. Selle kõige luuletustesse vormimine on nagu sulepeaga nendesamade meelespeade õitsema võlumine.

Maarja-Liisa Soe on lõpetanud Bologna ülikooli ning töötanud pikalt Eesti Vabariik 100 programmijuhina, mille eest tunnustas Vabariigi President teda ühe noorima eestlasena Valgeristi autähega. Ta on ellu kutsunud raamatuklubi «Ridade vahel» ning oma esimese luulekogu «Varanduste taga on tagavara hing» avaldas ta 2012. aastal. Lisaks võitis ta eelmisel aastal ettevõtluskonkursi Ajujaht, automatiseeritud riskide juhtimise platvormi pakkuva ettevõttega Complok.