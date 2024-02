LUGEMISSOOVITUS ⟩ Lugejasõbralik, ent üldse mitte lihtlabaselt lollakas meelelahutus

Jeffrey Archer näikse olevat üks parasjagu edukas aadlimehest kaabakas, kindlasti tore semu ja lobeda sulega kirjanik. Britilise krimiviku sõber haarab uue üllitise lennult ja veedab mõnusa õhtu või kaks. Ega sihukesi kirjanikke palju ole, kes sünnijärgselt elupõlised parlamendiliikmed, vahepeal tont teab mille eest paar aastat vangimaja(de)s istunud ja kõige selle kõrvale hulga häid raamatuid vormistanud. Ütleksin, et inimene on elanud säravat, värvikat ja loovat elu. Ühendkuningriigi Ülemkoja liige on tänini, kuigi poliitikale eelistab kirjandust. Mu meelest väga õige valik.

Näha on, et põnevike kirjutamise hoog ei rauge. Pigem saab üks uus sari siit alles alguse – lootkem, et huvilised üles leiavad. Mul tuli küll tahtmine kogu Archer säuhti e-raamatutena telefoni sisse osta, aga mõtlin, et palju võib. Ootan ikka eestikeelseid. Niigi jagub palju lugeda. Ent jaa, vana hea inglisvärk on täitsa meiemäluaegadesse toodud ning teemad intelligentsed, nakatavad. Siin ei ole põhjalatumedust läbi ussi kitsaskoha venitet vägivallaga, kaugel sellest. Kuri käib ringi inimeste keskel ja inimeste asi on ta üles leida. Nagu enamasti elu käsebki teha.