MÜSTEERIUM Neli teismelist on kadunud ja aeg hakkab otsa saama, kuid röövija ise on juba surnud...

Peainspektor Robert Ketti perekond on taas koos, kuid ta ise on murtud mees. Teenistusest ajutiselt kõrvaldatud, viib ta oma naise ja tütred Londonist Norfolki rannikule puhkusele.

Selle asemel et leida rahu, mida ta hädasti vajab, leiab Kett eest murest murtud kohaliku kogukonna. Neli teismelist on kadunud ja aeg hakkab otsa saama, enne kui neid tabab kohutav saatus. Kett peab järgima vihjet, mille on jätnud mees, kes noored kaasa viis – ainus inimene, kes teab, kus nad on. On ainult üks probleem. Röövija on juba surnud.