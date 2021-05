EMADEPÄEVA KINGISOOVITUSED ⟩ 10 raamatut, millega oma kallist ema pühapäeval üllatada

Lotta Sonninen, «Ema väike tusatuju raamat». FOTO: Raamat

Lotta Sonninen

Postimees Kirjastus

2020

Ema olla on õnn. Ja rõõm. See on üks ilusamaid asju kogu maailmas! Välja arvatud siis, kui …

Olgem ausad: imeline emadus annab miljon põhjust tusatujuks igas eas. Vahel tuleb tunne, et tahaks lastega toimuva lihtsalt pausile panna!

Kaksikute ema Lotta Sonninen on loonud vaimuka päevik-tegelusraamatu hetkedeks, kui kannatus ja meelerahu on proovile pandud. Raamat julgustab kirja panema ja kuu peale saatma oma kõige hullemaid kogemusi ja tundeid. Kui elu üle nalja visata, muutuvad isegi rasedusarmid, ogarad sugulased ja nende jaburad kasvatusteooriad, hirmsad lasteaiakaaslased ja nende veel kohutavamad vanemad, lapse õudustäratav murdeiga ja täiskasvanud järeltulijate järjekordsed vead tähtsusetuteks tõrvatilkadeks.

Lustakate illustratsioonide autor on Piia Aho.

***

Sirpa Kähkönen, «Nõmmeliivatee» FOTO: Koolibri

Sirpa Kähkönen

Kirjastus Koolibri

2021

Ühe väikese tüdruku kaks vanaema on kimpus olevikuga ja minevikust kerkivate varjudega. Igapäevaste tegevuste taustal meenutavad nad nooruspõlve, sõda ja inimsaatusi, mis nende kõrval lahti hargnenud. Ühel on kodumaja jäänud Karjalasse, teise riigi piiri taha, nii et koduradadele enam ei pääse. Aga meenutada on ka kaunist noorusaega vabana saarestiku kaunis looduses.

Läbi kõige selle on püsinud ka sõprus: kummalgi naisel on elupõline sõbranna, kes on tema kõrval olnud läbi kõigi nende aastate, vihmas ja päikeses, heas ja kurjas.

Nõmmeliivatee on vastupidav taim, mis hoolimata karmist ilmast või mahatallamisest ikka ja jälle kaunilt õitseb.

Sirpa Kähköneni poeetiline raamat teeb reisi läbi Soome ajaloo ja inimsaatuste, teemaks inimese imetlusväärne sisemine tugevus.

***

Rebecca Durose-Croft, «199 korda: sa oled väga hea ema». FOTO: Raamat

Rebecca Durose-Croft

Kirjastus Tammerraamat

2021

On ütlematagi selge, et me väga armastame oma lapsi. Aga elu ei ole täiuslik nagu me isegi.

See raamat on pühendatud kõigile emadele, kel aeg-ajalt kargab pähe just selliseid siiraid, südamlikke, naljakaid ja

teinekord ka isekaid mõtteid.

Emaks olemine on vapustav, võrreldamatu, kurnav ja võimas tunne. Võta endale hetk, et naerda emaduse plusside ja miinuste üle, ning pea meeles, et mida iganes sa ka ei mõtleks või tunneks – sa oled väga hea ema!

***

Marina Laikjõe, «Kõige ilusamad jalutuskäigud Pariisis». FOTO: Raamat

Marina Laikjõe

Kirjastus Pilgrim

2021

Nagu hea õpetaja valmistab end igaks tunniks ette, nii vaatab ka hea giid enne ekskursiooni ikka oma märkmed üle. Nende kaante vahele on koondatud Marina Laikjõe aastate jooksul kogunenud ülestähendused. Muidugi oleks kõige parem neid jutte ekskursiooni käigus giidi enda suust kuulda, kuid raamat „Kõige ilusamad jalutuskäigud Pariisis” annab kõigile üsna harukordse võimaluse piiluda sisse kogenud giidi isiklikku märkmikku ja saada sealt infot, mis võib tähelepaneliku lugeja muuta Pariisi tavakülastajast peaaegu asjatundjaks.