Milline peaks olema õige mees?

Noorteromaanis on koos enamik teismelise elu põhitahkusid: kool, kodu, sõbrad, suhted, trenn. Eelkõige on lugu siiski sellest, kuidas noor inimene proovib aru saada, mis on tema jaoks õige. Kui palju arvamusi ja hinnanguid on ta üle võtnud teistelt ja millised tulenevad tema oma sisemisest kompassist? Noor ja tegelikult igas vanuses lugeja võiks seda endalt küsida.