Kooliealistele lastele ilmus julgustav raamat neuroerilisest ajust

Autor Louise Gooding on raamatu jaotanud tinglikult kolmeks. Et teemat paremini mõista, selgitab ta esmalt, mis üldse on inimaju ja kuidas erinevad ajuosad toimivad ning meid mõjutavad. Samuti seda, milliste teadmisteni on aju uurimine tänaseks jõudnud.

Louise Gooding, «Minu harukordne aju». Foto: Raamat

Raamatu kõige mahukama osa eesmärk on selgitada, mida tähendab neuroeriline aju ja kuidas see inimest ning tema elu mõjutab. Pikemalt on lahti kirjutatud 16 erinevat diagnoosi, sh näiteks autism, ärevushäire, ATH, düsleksia, OKH, bipolaarne häire, epilepsia jne. Seejuures peab autor väga oluliseks rõhutada, et neuroerilisus pole mitte puudus, vaid ainulaadsus. Seepärast on raamatu kolmas osa keskendunud neuroerilistele inimestele, kes nii ajaloos kui tänapäeval on tänu oma aju eripärale saavutanud edu ja leidnud koha maailmas.

Louise Gooding on neuroeriline kirjanik – tal on diagnoositud ATH. Tema isiklik kogemus inspireeris teda neuroloogilise mitmekesisuse ja erivajaduste eest kõnelema. Selle raamatu saateks on ta öelnud: «Ma kirjutasin selle raamatu teadmisjanustele ja asjahuvilistele, kellel on harukordne aju. Neile, kes tunnevad, et on üksi. Neile, kes soovivad rohkem teada. Neile, kes tahavad ajude mitmekesisusele austust avaldada. Ma tahan näidata, kui erinevad ja sarnased me kõik oleme.»

Raamatu tõlkis eesti keelde Jane Laumets, välja andis kirjastus Koolibri.