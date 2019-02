«Siin majas on ainult üks tähtis inimene ja see on ema. Kedagi muud ei tohi armastada.»

LÕVI LÕRRI LÕPP

Lõvi Lõrr on elu kõige tähtsam asi. Lõvi Lõrr on suur ja kaitseb last kõigi asjade eest. Lõvi Lõrriga saab alati rääkida. Lõvi Lõrr on alati kohal. Lõvi Lõrr on alati hea ja pehme. Lõvi Lõrr on lapse maailma kõige parem sõber. Lastel ei ole oma muredega kellegi juurde minna, pole kedagi, kellele neid rääkida. Kui on vaja kellegagi muresid jagada, räägib laps Lõvi Lõrriga. Kui Leopold on kõigi laste kõige suurem sõber, siis Lõvi Lõrr on ühe lapse kõige suurem sõber. Lõvi Lõrr on alati kohal.

Koristamise päev. Peitsin oma kommipaberid ja herbaariumi sektsioonkapi taha, kust ema neid otsida ei oska. Loodetavasti. Lõvi Lõrr jäi välja. Lõvi Lõrr on nii suur, et tema kapi taha ei mahu. Lõvi Lõrr on peaaegu kapikõrgune. Lõvi Lõrr ei meeldi emale enam. Seda ma näen. See on juba tükk aega nii olnud. Ta võtab Lõvi Lõrri kätte, keerab teda nii- ja teistpidi, otsib vigu. Lõvi Lõrr on väga vana, ta on juba üleni üks suur viga. Ta viskab Lõvi Lõrri voodile, kuni ta kõik meie sahtlid läbi käib ja kõik ära viskab, mis talle ei meeldi või mis meile liiga palju meeldib. Selleks ajaks, kuni ta kogu meie maise varanduse läbi saab sorteeritud, mis ahju ja mis kappi tagasi, olen mina Lõvi Lõrri vaikselt voodi alla sokutanud. Emal on väga hea mälu. Ema küsib, kus Lõvi Lõrr on. Sikutan Lõvi Lõrri voodi alt välja, kollaste käppade küljes on natuke tolmu. Lõvi Lõrr kardab. Mina näen seda ja ema näeb seda ka. Mina kardan. Ema näeb seda ka.

«Selle koleda asja viskame küll ära, eks?» ütleb ema rõõmsalt.

Külmun koha peale ära. Jää voolab selgroo sisse. Jää külmutab suu kinni. Ei saa muud kui seista nagu jäänukk. Mina tean, me kõik teame, et ükskõik mida praegu öelda või teha, sellest ei ole vähematki kasu. Ema teeb, mis ema tahab. Täna tahab ta kellelegi haiget teha. Teistel veab, et see olen mina, mitte nemad. Mis ei tähenda, et teistel oleks hea olla. Me kõik tunneme üksteise valu.

Kõigepealt paneb ta kõigile meie paberitele ahjus tule otsa. Siis paar väiksemat halgu. Ta keerutab Lõvi Lõrri käes, enne kui selle ahju viskab. Lõvi Lõrr võtab väga kiirelt tule külge. Lõvi Lõrr on leekides. Ema vaatab ahju. Mina vaatan Lõvi Lõrri. Teised vaatavad mind. Tahan ahju Lõvi Lõrri järele hüpata, aga ei saa. Olen jääs. Ja siis ma enam ei näe. Siis on kõik pime. Down I fall.

PÄRAST LÕVI LÕRRI