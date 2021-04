SOOME KIRJANDUSE SOOVITUS ⟩ Luuletaja, kes läheneb surmale argiselt, isegi musta huumoriga

Henriikka Tavi on Soome luuletaja ja kirjanik, kes on eelkõige tuntud oma katsetusliku luule piire laiendava kirjutamisviisi poolest. 2007. aastal võitis Tavi esimene luulekogu «Esim. esa» ajalehe Helsingin Sanomat debüüdipreemia. Ka tema 2010. aastal ilmunud luulekogu «Sanakirja» on eksperimentaalse olemusega. Tavi kolmas luulekogu «Lootus» võitis 2011. aastal niihästi Kalevi Jäntti auhinna kui ka Yleraadio tantsiva karu luuleauhinna. 2018. aastal ilmus Henriikka Tavi esimene romaan «Tellervo».