Väike abimees neile, kel pea ei pea kinni, aga ideid on palju

Paar aastat tagasi sain tutvuda toote eelmise versiooniga, mis kandis nime «Loovinimese märkmik». Nüüd on turul uus ja parem versioon. Esimene muutus, mis kohe silma jäi, on väiksem formaat, mis mulle väga meeldib, sest seda on mugavam kotti pista. Head mõtted kipuvad ju ikka lennult tulema. Kompaktsuse tõttu on küll ruumi vähematele projektidele. Süvitsi on võimalik minna seitsme ideega ja lisaks on nii joonelisi, täpilisi kui ka tühje lehti kõikvõimalikeks muudeks märkmeteks. Kvaliteedis pole järeleandmisi tehtud ja märkmik on ikka sama mõnus kõvade kaante, paksu paberi ja kena kujundusega.