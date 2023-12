Eesti keeles ilmus oluline 19. sajandi romaan

Ehkki ilmumisjärgselt leidus imetlejate kõrval ka kahtlejaid ja kriitikuid, kes seadsid koguni küsimuse alla, kas nii mitme süžeeliiniga teost on üldse võimalik nimetada romaaniks, on «Middlemarchi» käsi nii lugejate kui ka kriitikute seas hakanud käima üha paremini. Kuulus on Virginia Woolfi hinnang, et «Middlemarch» on neid väheseid inglise romaane, mis on kirjutatud täiskasvanutele.