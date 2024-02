Raamat, mis lapsed nutitelefoni lummusest välja meelitab

Sula lust, et lähimaade parimat kraami meile väheke ikka vahendatakse. Leedukate «Supermemmed» on kirivara, mis võiks ühe noorpõlve meelehääles kõlama jääda. Nii lõbus ja samas mõttekas sõnakunst. Osavalt tehtud. Lahe nii ette lugeda kui ettelugemist kuulata. Pluss veel pildistik. Pildistik on ikka väga ägeduslik. Mängib sõnastusega suurepäraliselt kaasa. On orgaaniline osa tervikust. Päris perfektne lasteraamat. Kel lapsi on, võib julgesti omaks osta ja koduriiulisse sujutada. Hea elamus garanteeritud nii suurele kui väiksele lugejale. Ma täiega mõtlen, et see lugu, ku ta järjed saab, võiks lõigata päris mitu preemiat. No on väärt.