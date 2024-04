JÄRJEJUTT Naine, kes Vincent van Gogh päriselt kuulsaks tegi

Kuid kes oli see Jo, kes pühendas oma elu varalahkunud abikaasa Theo ja mehevenna Vincent van Goghi töö jätkamisele ja pärandi hoidmisele, hoolimata sellest, et ta trügis meeste maailma, kus teda sugugi ei oodatud? Mida ta tegi, et võis lõpuks kirjutada «Ma tunnen, et olen oma võitluse võitnud»?