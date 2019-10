Viljakas kirjanik Heli Künnapas üllatab uute lasteraamatutega

«Meie pere on seda teinud neli korda, sest viie lapse puhul on neli korda ees oodanud vanemad lapsed, kellele uuest beebist rääkida. Meie lapsed on tavalised lapsed oma rõõmude, murede ja vaidlustega, nagu kõik teised, aga uue beebi suhtes kade olemist või vaenulikkust pole meil tõesti kunagi olnud,» sai ta kindlust, et on midagi õigesti teinud. «Nii tuligi mõte teha lasteraamat, kus läbi laste silmade neid küsimusi küsitakse ning neil teemadel mõtiskletakse. See raamat aitab kõiki lapsevanemaid, kes vanema lapsega uue beebi sünnist tahavad rääkida, sellepärast on hea seda koos lugeda.»