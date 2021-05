«Mul on tarvis politseinikku. Palun. Ma olen Jenny Kristal ja mul on vaja mõne politseinikuga rääkida.»

New York Timesi bestsellerite autorilt ilmunud psühholoogiline põnevik on sünge, samas hoogne ja hullumeelselt pingeline. Kui tundub, et pusle on juba peaaegu koos, on seal ikka mõni tükk, mille pärast pilt tuleb ümber laduda. Juba arvad teadvat, mis edasi saab, aga sa eksid. Ühtaegu haarav ja mõtlemapanev, valusaid teemasid puudutav raamat, mis jääb meelde.