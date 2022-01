KATKEND ⟩ Mehis Heinsaare kultuurilooliselt põnev «Ööpäevik» toob tõe nähtavale

2011. aasta päevik on siit puudu, sest kaotasin ta sama aasta novembriööl pärast viimaste kõrtside sulgemist kuskil Tartu peal ringi ekseldes koos kotiga ära. Olen tagantjärele mõelnud, et võibolla oli see väikseim võimalik lunaraha, mis tuli maksta selle eest, et ma lõpuks tolle sügise ohtlikust ja tupikuterohkest linnalabürindist tee välja leiaksin.»