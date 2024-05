LUGEMISSOOVITUS Tugev kodumaine ajaloopõnevik, mis teritab ja lahutab meelt samaaegselt

Olgu sõbraliku saladuskatte all öeldud, et suur osa ajaloolisi romaane on ajalooteaduse mõistes täielik jama. Heal juhul mittetäielik jama. Aga kui see mittetäielik jama on ilukirjandusena tugev, loetav, kaasahaarav ja inimlikust vaatepunktist puudutav, siis võib teos kujundada tervete põlvkondade meelepilti mõnest ajastust. Asjalikumad autorid on teadagi kavalad ja segavad päriselt juhtunu väljamõeldisega nii maitsvaks ja kangeks seguks, et lugu saabki usutavaks. Nii tehti antiikajal, nii tegi Shakespeare, nii tegi Dumas, nii tegi Kross, tehakse tänaseni. Kirjanduses ei saa lasta tõsiasjadel head lugu häirida.