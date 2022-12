TOP 20 ⟩ Raamatuportaali enimloetud artiklid aastal 2022

Kirjastus Sinisukk andis sel aastal välja Marat Gabidullini teose «Mina, Wagneri armee komandör». Marat Gabidullin on teeninud selles varjatud ja ebaseaduslikus armees, mida süüdistatakse kõige hullemate rüüstamiste, vägistamiste, piinamiste ja mõrvade sooritamises tsiviilelanikkonna vastu riikides, kus kompanii on olnud tegev. Mõistagi on raamatu vastu suur huvi praegu, mil Wagneri sõdurid on Ukrainas.