BSH JA MÕRVAJUTUD ⟩ Raamatuportaali lood, mis 2023. aastal kõnetasid lugejaid kõige rohkem

Samuti osutus väga populaarseks katkend Catherine Moloney krimiromaanist «Kuritegu koolis», milles inspektor Markham peab võitlema, et päästa oma kallima kool jubeda mõrvari küüsist.

Tim Spector, «Purustatud toidumüüdid». Foto: Raamat

***

Teaduskirjanik Tim Spector juhib raamatus «Purustatud toidumüüdid» tähelepanu mitmele olulisele söömisega seotud müüdile. Muuhulgas kirjutab ta, kogu maailmas tarbib umbes miljard inimest iga päev toidulisandeid, tehes nende tootjad sama rikkaks, kui on ravimigigandid.

«Me ülehindame tohutult toidulisandite kasulikkust ja alahindame nendega seotud riske. Tegelikult pole tõestatud, et ükski neist toimiks, ja üha enam tõendeid viitab sellele, et neist on rohkem kahju kui kasu,» selgitab Spector.

***

Nostradamus. Foto: Shutterstock

Kirjastus Pegasus taasavaldas märtsis «Nostradamuse tulevikuennustuste täieliku kogu», mis kirjeldab sel sajandil toimunud ja toimuvaid sündmusi, mille hulgas on nii finantskriise ja sõdasid kui ka looduskatastroofe ja epideemiaid.

Raamatu autor Mario Reading töötas Nostradamuse kirjapandud katräänide põhjal välja uue meetodi ning väidab, et Nostradamus uskus, et asjad on omavahel seotud ja nende ühendusest kerkib esile tõde.

***

USA supermodell Cindy Crawford koos oma modellist tütre Kaia Gerberiga 2018. aastal. Foto: Shutterstock

Tina Brown, «Kuningakoja salajased paberid». Foto: Raamat